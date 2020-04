Motorradfahrer bei Unfall in Frankenstein schwer verletzt

Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht durch die Stadt. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild.

Frankenstein Bei einem Verkehrsunfall in Frankenstein (Kreis Kaiserslautern) ist ein 59 Jahre alter Motorradfahrer am Donnerstag schwer verletzt worden. Der Mann verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte, wie die Polizei in Bad Dürkheim am Abend mitteilte.

