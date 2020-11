Motorradfahrer bei Unfall auf Bundesstraße schwer verletzt

Ein Warndreieck mit dem Schriftzug „Unfall“ steht vor einem Blaulicht auf der Straße. Foto: Patrick Seeger/dpa/Illustration

Bretzenheim Ein 22-jähriger Motorradfahrer ist am Donnerstag bei einem Unfall auf der Bundesstraße 41 im Landkreis Bad Kreuznach schwer verletzt worden. Der Mann hatte in Höhe der Anschlussstelle Bretzenheim in einer Linkskurve vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das Motorrad verloren, wie die Polizei mitteilte.

