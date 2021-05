Motorrad stößt mit Auto zusammen: Zwei Schwerverletzte

Das Wort „Unfall“ leuchtet auf einem Polizeiauto. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Idar-Oberstein Bei einem Verkehrsunfall in Idar-Oberstein (Kreis Birkenfeld) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. An einer Kreuzung sei es am Donnerstagabend zu einem Zusammenstoß eines Motorrads und eines Autos gekommen, teilte die Polizei mit.

Beide Fahrer wurden in ein Krankenhaus gebracht.