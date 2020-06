Motorcross-Fahrer stürzt 25 Meter tief: Schwerstverletzt

Ein Polizei Blaulicht bei der Unfallaufnahme. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Jettenbach Ein Motorcross-Fahrer ist in einem Steinbruch bei Jettenbach (Pfalz) rund 25 Meter in die Tiefe gestürzt und hat sich schwerste Verletzungen zugezogen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 16-Jährige kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.

