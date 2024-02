Karneval Motivwagen für den Rosenmontagszug werden vorgestellt

Uneinigkeit in der Ampel-Regierung, Heizungsgesetz, Donald Trumps Rückkehr-Ambitionen als US-Präsident: Die innen- und außenpolitischen Themen für die närrischen Motivwagen des Mainzer Rosenmontagszugs sind 2024 vielfältig. „Der Narr hat so viele Vorlagen bekommen“, hatte Wagenbauer Dieter Wenger vor einigen Monaten gesagt, aber noch kein einziges Thema verraten. An diesem Dienstag (10.11 Uhr) ist es so weit: Die neun Wagen der aktuellen Kampagne mit ihren überlebensgroßen Karikaturen werden in der Halle des Mainzer Carneval-Vereins (MCV) vorgestellt.