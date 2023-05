Großeinsatz Motive von 31-Jährigem weiter unklar

Der mit einem Messer bewaffnete Mann hatte am Dienstag über Stunden seinen 14 Jahre alten Neffen in einer Wohnung festgehalten. Zeugen hatten zuvor am Morgen die Polizei alarmiert, weil der 31-Jährige mit dem Messer durch die Straßen der Kleinstadt lief. Ein Spezialeinsatzkommando konnte ihn schließlich in der Wohnung festnehmen, als er versuchte, durch ein Fenster zu fliehen. Entgegen ersten Angaben hat sich der 31-Jährige bei seinem Fluchtversuch doch leicht verletzt. Er werde im Krankenhaus behandelt, sagte ein Polizeisprecher.