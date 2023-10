Agrar Moselwinzer erzielen Erntemenge leicht unter Durchschnitt

Die Moselwinzer haben in diesem Herbst eine Erntemenge leicht unter dem Durchschnitt eingefahren. Mit geschätzten rund 710.000 Hektolitern (71 Millionen Liter) falle sie 1,5 Prozent kleiner aus als im Schnitt der vergangenen zehn Jahre, teilte der Vorsitzende des Vereins Moselwein, Henning Seibert, am Freitag in Kanzem an der Saar mit. Im Vergleich zum Vorjahr liege die Ernte aber um drei Prozent höher: 2022 waren wegen Trockenheit nur 688.000 Hektoliter in die Tanks und Fässer geflossen.