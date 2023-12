Musik Moselmusikfestival 2024 mit mehr als 40 Konzerten am Start

Mit einem bunten Mix aus Klassik, Jazz, Folk, Elektronik, Literatur und Weltmusik geht das Moselmusikfestival 2024 an den Start. Mehr als 40 Konzerte seien vom 12. Juli bis 3. Oktober an gut 30 Spielorten entlang der Mosel geplant, teilten die Organisatoren am Freitag in Trier mit. Die Reihe sei das größte und älteste Musikfestival seiner Art in Rheinland-Pfalz. Vier Veranstaltungen gehen in Luxemburg über die Bühne.