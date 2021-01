Mosel und Saar: Kinder können Weinbergarbeit kennenlernen

Trier Es ist ein Mitmach-Angebot für Kinder, das trotz Corona stattfinden kann: Das Projekt Kinderwingert an der Mittelmosel und an der Saar. Ab dem 6. März können Kinder von sechs bis zwölf Jahren in Kursen die Arbeit im Weinberg hautnah miterleben, „ihren“ Rebstock das Jahr über pflegen und im Herbst die Trauben ernten, wie der Verein Moselwein in Trier mitteilte.

Aus den Trauben werde dann Traubensaft gepresst. Die Kurse bieten Kultur- und Weinbotschafter in Saarburg, Trittenheim und Traben-Trarbach an. Anmeldungen sind bis 1. März möglich.

Den Kindern solle bei der Arbeit im Wingert (Weinberg) die Weinbautradition und -kultur der Region nahegebracht werden. Zudem werde vermittelt, dass der Weinberg ein Lebensraum für viele seltene Insekten, Tiere und Pflanzen ist, teilte der Verein mit.