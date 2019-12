Mosel Musikfestival wartet 2020 mit fast 60 Konzerten auf

Trier Mit einer Reihe ungewöhnlicher Konzerte wartet das Mosel Musikfestival 2020 auf. Zum Start der Reihe am 5. Juli werde es zum Beispiel ein „Dunkelkonzert“ geben, bei dem die Besucher mit Augenmasken in die Pfarrkirche in Trier-Heiligkreuz geführt werden, teilten die Macher des Festivals am Freitag in Trier mit.

Das Publikum werde dann „in völliger Dunkelheit“ Auszüge von Ludwig van Beethovens komponierter Schauspielmusik zum Goethe-Drama „Egmont“ erleben. Insgesamt knapp 60 Konzerte stehen bei dem Festival entlang der Mosel von Luxemburg bis Koblenz auf dem Programm.

Am 30. August sei im Trifolion im luxemburgischen Echternach ein „Parfüm-Konzert“ geplant, bei dem das Publikum Musik nicht nur hören, sondern auch riechen könne. Und beim Konzertkonzept des „Lights Out Trio“ im Gipsbergwerk in Ralingen (25. September) würden die Musiker selbst mit im Dunkeln sitzen. Es solle ein „Konzertsommer für alle Sinne“ werden, hieß es. Dazu gehörten auch mehrere Konzerte bei renommierten Weingütern.