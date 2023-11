Wissenschaft Mosel-Apollofalter ist „Schmetterling des Jahres“

Das Umweltministerium in Mainz teilte mit, der Falter stehe seit Jahrzehnten im Fokus des Artenschutzes in Rheinland-Pfalz. Mit zahlreichen Projekten unterstütze das Land den Schutz der Art - angefangen bei Pflegemaßnahmen in den Biotopen der Art, bis hin zu gezielten Nachzuchten und Aussetzungen an gefährdeten Standorten. Gemeinsam mit dem ehrenamtlichen Naturschutz und dem Weinbauministerium würden Konzepte zur Sicherung der Art weiterentwickelt und umgesetzt. „So werden wir die Art im Schulterschluss von Weinbau und Artenschutz auch zukünftig an der Mosel sichern.“