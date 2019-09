Morgendliche Wolken lockern im Laufe des Dienstags auf

Offenbach Der Dienstag startet an Rhein, Mosel und Saar mit vielen Wolken, wird im Laufe des Tages aber zunehmend freundlich. Am Nachmittag kann sich die Sonne örtlich durch die Wolken kämpfen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte.

Dazu bleibt es trocken. In der Pfalz sowie im Saarland wird es mit bis zu 23 Grad am wärmsten, in anderen Regionen bleibt es bei maximal 19 Grad.