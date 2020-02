Mordversuch mit dem Auto: Staatsanwalt will elf Jahre Haft

Trier Er soll seine Ex-Freundin absichtlich mit dem Auto angefahren haben, um sie zu töten: Wegen versuchten Mordes hat die die Staatsanwaltschaft im Prozess vor dem Landgericht Trier elf Jahre Haft für den Angeklagten gefordert.

Er habe „gefühlskalt und rücksichtslos“ gehandelt, sagte Staatsanwalt Benjamin Gehlen am Dienstag. Für ihn hat der Prozess bewiesen: Der Deutsche aus dem saarländischen Mettlach habe seine Ex im November 2018 in Taben-Rodt (Kreis Trier-Saarburg) auf dem Weg zu deren Arbeitsplatz abgepasst und sie in Tötungsabsicht mit seinem Auto angefahren.