US-Militärgericht Mordprozess: US-Soldat plädiert auf nicht schuldig

„Er war der Täter“, sagte der Verteidiger. Er habe Blutspuren des Opfers an der Kleidung, seiner Schultertasche und an seinen Händen gehabt. Zeugen hätten berichtet, nur zwei Beteiligte bei der Tat gesehen zu haben, darunter einen Mann mit einer schwarzen Baseball-Kappe. Und es sei eben der andere Soldat gewesen, der so eine Kappe getragen habe.