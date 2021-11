Mordprozess ohne Leiche: Angeklagter deutet Aussage an

Saarbrücken Viel länger als erwartet dauert der Prozess im Mord ohne Leiche. Jetzt endete die Beweisaufnahme nach zehn Monaten mit einer Überraschung.

Kurz vor dem geplanten Ende des Saarbrücker Prozesses um einen Mord ohne Leiche sind die Plädoyers von Verteidigung und Staatsanwaltschaft verschoben worden. Einer der beiden Angeklagten hatte am Freitag zuvor in einer Sitzungspause gegenüber seinem Anwalt angekündigt, eventuell eine Aussage machen zu wollen. Bislang hatten Ralf W. und der mitangeklagte Axel K. seit Prozessbeginn vor zehn Monaten geschwiegen. Überrascht von der Ankündigung entschieden beide Verteidiger, an diesem Prozesstag nicht zu plädieren, um sich noch einmal ausführlich mit ihren Mandanten zu beraten. Auch die Staatsanwaltschaft verschob ihr Plädoyer.