Justiz Mordprozess beginnt - Ex-Freundin wegen Sorgerecht getötet?

Vor dem Landgericht Frankenthal beginnt am Dienstag (9.00 Uhr) ein Mordprozess gegen einen 33 Jahre alten Angeklagten. Der Mann soll im März seine ehemalige Lebensgefährtin getötet haben, um das alleinige Sorgerecht für die beiden gemeinsamen Kinder zu erlangen. Dazu soll er sich in der Nacht mit einem Küchenmesser ins Schlafzimmer der Frau in Frankenthal begeben und auf die Schlafende eingestochen haben.