Justiz Mord in der Badewanne: Urteil im Prozess erwartet

Der Mann hatte das Duo im nordrhein-westfälischen Remscheid an deren Wohnort abgeholt und mit in sein Haus genommen. Dort kam es dann zur Tat: Der Mann wurde in seiner Badewanne durch Schläge auf den Hinterkopf mit einem Radmutternschlüssel getötet. Rund zehn Tage nach der Tat wurden die Männer in Remscheid festgenommen und sitzen seitdem in Untersuchungshaft.