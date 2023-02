Medien : Mord in Bordell aus 1994 Thema bei „Aktenzeichen XY“

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Trier Der Mord an einer Prostituierten aus dem Jahr 1994 in Trier ist an diesem Mittwoch (1. März) Thema in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“. Die Ermittler hoffen auf neue Zeugenhinweise, die zur Identifizierung des bislang unbekannten Täters führen, wie die Kriminalpolizei Trier am Dienstag mitteilte.

Das 25 Jahre alte Opfer war demnach am Morgen des 2. Oktobers 1994 tot in seinem Zimmer im Bordell „Eros-Center“ gefunden worden, wo es in der Nacht gearbeitet hatte. Die anschließende Obduktion der Leiche habe ergeben, dass die Frau „massive Gewalt gegen den Kopf und den Hals“ erlitten hatte, berichtete die Polizei. Der Täter konnte bis heute nicht ermittelt werden.

In der gleichen Nacht soll es in demselben Etablissement zu einem weiteren gewaltsamen Vorfall mit einer anderen Prostituierten gekommen sein. Der Polizei zufolge schlug ein Freier eine Frau und verließ danach das Bordell. Er soll jedoch später noch von mehreren Zeugen wieder im „Eros-Center“ gesehen worden sein. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen könnte es sich bei diesem Mann laut Polizei auch um den Mörder der getöteten Prostituierten handeln.

Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat sowie zu Täterermittlungen führen, hat die Staatsanwaltschaft Trier eine Belohnung in Höhe von 2500 Euro ausgesetzt.

© dpa-infocom, dpa:230228-99-771685/2

(dpa)