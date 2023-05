Prozess Mord aus Habgier an 74-Jähriger? - Verwandte vor Gericht

Zum Auftakt der Verhandlung am Mittwoch wurde nur die Anklage verlesen. Nach Angaben der Verteidiger wollen sich die beiden am nächsten Verhandlungstag am kommenden Dienstag äußern. Auch die Frage, ob bei der verwitweten Mutter und ihrem Sohn eine verminderte Schuldfähigkeit vorliegt, soll im Laufe des Prozesses geklärt werden. Bislang sind insgesamt neun Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil könnte demnach am 5. Juli fallen.