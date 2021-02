Molotowcocktails auf Feuerwehr geworfen: Prozess beginnt

Frankenthal Ein 64 Jahre alter Mann, der Molotowcocktails auf Feuerwehrleute geworfen haben soll, muss sich vor dem Landgericht Frankenthal verantworten. Gut fünf Monate nach dem schweren Zwischenfall bei einer Wohnungsräumung in Rheinland-Pfalz beginnt heute der Prozess.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten unter anderem versuchten Mord sowie gefährliche Körperverletzung und besonders schwere Brandstiftung vor. Vor Prozessbeginn geht die Anklagebehörde davon aus, dass der Beschuldigte psychisch erkrankt ist und seine Schuldfähigkeit beeinträchtigt war, so dass eine Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik in Betracht kommt.