Möglicherweise Urteil im Prozess um Drogenhandel per Darknet

Landau Im Berufungsprozess um einen der einst größten Online-Shops für illegale Drogen in Deutschland fällt heute im Landgericht Landau möglicherweise das Urteil. Im Kern geht es um die Frage, wie hoch die Gewinne des Angeklagten waren, und wie viel Geld der 33-Jährige an den Staat zahlen muss.

Hintergrund ist der Verkauf von Drogen im so genannten Darknet, einem abgeschotteten Bereich des Internets, in großem Stil zwischen Mai 2015 und April 2016 unter dem Namen „Chemical Love“. Unter anderem Kokain, Haschisch, LSD-Trips und Ecstasy-Pillen konnten der rheinland-pfälzischen Landeszentralstelle Cybercrime (LZC) der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz zufolge per Mausklick bestellt werden. Die Drogen wurden demnach in den Niederlanden gekauft, in einem Keller im pfälzischen Rülzheim gebunkert und per Post versandt.