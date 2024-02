Speyer Möglicher sexueller Übergriff an Fasching: Befragung

Fünf Tage nach einem möglichen sexuellen Übergriff auf eine Jugendliche bei einer Karnevalsfeier in Speyer ist die 15-Jährige am Donnerstag von einer Polizistin befragt worden. „Aus ermittlungstaktischen Gründen, aber auch zum Schutz der Minderjährigen, können derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden“, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag mit. Das Ergebnis der ärztlichen Untersuchung des Mädchens liege bisher nicht vor, die Ermittlungen, insbesondere die weitere Spurenauswertung, dauerten an.