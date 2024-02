Prozesse Mögliche Sicherungsverwahrung nach Doppelmord-Prozess

Das Landgericht hatte es im September 2018 als erwiesen angesehen, dass der Mann mit türkischer Staatsbürgerschaft mit einer Komplizin und einem Komplizen am Tod zweier Unternehmer beteiligt war. Sie waren 2016 unter einem Vorwand in eine Lagerhalle in Mannheim gelockt worden, dann wurde ihnen Geld abgepresst und sie wurden erdrosselt.