Weininstitut Mögliche Gebühr für Weinprobe hängt auch vom Standort ab

In Rheinland-Pfalz bietet zum Beispiel die Wasem Wein GmbH in Ingelheim kostenlose Proben an. „Die Probe ist nicht immer mit einem unmittelbaren Weinkauf verbunden, führt jedoch meist zu einem Einkauf“, sagte Philipp Wasem der dpa. Für Gruppen, die keinen Einkauf beabsichtigten, biete sein Haus ab zehn Personen besprochene kostenpflichtige Proben an. „Für kleine Gruppen ab einer Person bieten wir kostenpflichtige Wein-Flights an - drei bis fünf Weine mit kleinen Tapas. Ein Flight ist eine Verprobungsrunde. „Das Angebot wird gerne genutzt“, sagte Wasem, „und beinhaltet für den Kunden keine Kaufverpflichtung - und deckt unsere Kosten.“