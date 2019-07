Moderne Technik soll Kaiserslauterns Stadtleben verbessern

Kaiserslautern Die pfälzische „Digitalisierungsmetropole“ Kaiserslautern will bei der Modernisierung der Stadt die Bevölkerung beteiligen und sie nicht mit der Technik überfordern. Die Neuerungen sollen sich ganz an die jeweiligen Interessen, Möglichkeiten und Wissensgrundlagen der sozialen Gruppen anpassen, sagte Katrin Fechner von der städtischen KL.digital GmbH.

Ein Beispiel soll eine Beleuchtungsanlage am Hauptbahnhof werden, die Mitte August eröffnet wird. Dazu wurden die zehn Straßenleuchten auf der rund 300 Meter langen Strecke zur „längsten intelligenten und vernetzten Strecke“ von Lampen in Rheinland-Pfalz umgerüstet. Dies sei „ein konkreter nächster Schritt“, sagte die Staatssekretärin.

Pionier- und Wissenschaftsarbeit in Sachen Digitalisierung betreibt in Kaiserslautern seit Jahren das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI). Für die Stadt seien 5G-Modellregion und „Smart City“-Förderpartner ein großartiger Erfolg, meinte DFKI-Standortleiter Andreas Dengel. „Jetzt ist es wichtig, die Kräfte am Standort zu bündeln und gemeinsam an einem Strang zu ziehen“, forderte der Professor an der TU. Denn neben der finanziellen Förderung bedeuteten die Projekte auch eine enorme Erhöhung der Attraktivität von Kaiserslautern als Wirtschaftsstandort.