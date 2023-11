Saarlandmuseum Moderne Galerie zeigt Fotografie-Ausstellung zu Paris

„Mythos Paris. Fotografie 1860 bis 1960“ stelle „einen fulminanten Abschluss“ von Feierlichkeiten und Veranstaltungen zum Jubiläumsjahr des Elysée-Vertrages dar, der am 2. Juli 1963 in Kraft trat und die Basis für die deutsch-französische Freundschaft bilde. Gleichzeitig stimme die Ausstellung künstlerisch auf Paris als Austragungsort der Olympischen Sommerspiele 2024 ein, hieß es in einer Mitteilung.