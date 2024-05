Hochwasser Moderne Galerie: Kein Schaden an Kunst durch Hochwasser

Die Moderne Galerie in Saarbrücken, die wegen des Hochwassers am vergangenen Freitag für den Publikumsverkehr geschlossen werden musste, soll ab dem morgigen Mittwoch wieder ihren regulären Betrieb aufnehmen - mit Ausnahme des Skulpturengartens. Das teilte eine Sprecherin des Saarlandmuseums am Dienstag mit. Der steigende Pegel der Saar hatte das Einleiten von Notsicherungsmaßnahmen in dem Gebäude am Flussufer erforderlich gemacht. So sei in den Kellerfluren des Altbaus infolge des steigenden Grundwasserspiegels Wasser eingetreten.