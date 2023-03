Saarbrücken Moderne Galerie: Ausstellung ukrainischer Künstler zum Krieg

Alle Arbeiten in der Ausstellung seien 2022 entstanden. Ein Schwerpunkt liege auf der Fotografie, zudem seien vier filmische Arbeiten und eine Installation dabei. Es gehe um Fragen wie „Gibt es einen Platz für Kreativität im ständigen Zustand der Gefahr?“ oder „Kann Kunst in Kriegszeiten unpolitisch sein?“. Ziele der Ausstellung seien, die Distanz zwischen Zuschauern und den Künstlern in der Ukraine zu verringern und deren Erfahrungen greifbarer zu machen, hieß es. Gastkuratorin Iryna Yeroshko habe die Künstler in einem Open Call in der Ukraine ermittelt und die Exponate ausgewählt.