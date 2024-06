Telekommunikation Mobilfunkmesswoche zeigt Schwachstellen bei der Versorgung

Digitalisierungsminister Alexander Schweitzer (SPD) hat eine positive erste Bilanz der landesweiten Mobilfunkmesswoche in Rheinland-Pfalz gezogen. Die Versorgung mit 4G- und 5G-Mobilfunk im Land sei sehr gut, teilte der Minister am Freitag in Mainz mit. Es gebe jedoch noch vereinzelt Lücken, in denen nur Sprachmobilfunk (2G) oder gar kein Netz verfügbar sei.