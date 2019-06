Mobile Lernwerkstatt zum Klimawandel reist zu mehr Schulen

Schüler informieren sich an einer Lernstation des interaktiven Klimawandelweges über die Erderwärmung. Foto: Thomas Frey/Archiv.

Trippstadt/Lahnstein Die Erwärmung der Erde ist auch in rheinland-pfälzischen Schulen Topthema: Immer mehr Schüler suchen mit Hilfe der mobilen Lernwerkstatt „Klimawandelweg“ Antworten auf drängende Fragen. Hier symbolisieren zum Beispiel nacheinander fallende Dominosteine die Kettenreaktionen einer Erderwärmung um zwei Grad.

Bislang gebe es zwei fast gleiche Exemplare dieser Lernwerkstatt im Land, zwei weitere sollten 2020 in Umlauf kommen. Vor allem weiterführende und berufsbildende Schulen können sie anfordern. „Seit einer Lehrerfortbildung 2018 ist unser „Klimawandelweg“ komplett ausgeliehen“, ergänzt die Biologin.

Jüngst hat beispielsweise das Johannes-Gymnasium in Lahnstein die Lernmaterialien eingesetzt, die in ein größeres Auto passen. Der 16-jährige Schüler Nelson Djifroudi sagt: „Der „Lernwandelweg“ zeigt, dass das Thema wirklich uns alle betrifft. Gut ist, dass die Materialien sehr auf Rheinland-Pfalz bezogen sind.“

Seine Biologielehrerin Andrea Eberle berichtet, zuvor hätten die Schüler im Wald in Zusammenarbeit mit dem Forstamt Lahnstein abgestorbene Bäume gesehen - Opfer von Borkenkäfern, die sich im Zuge des Temperaturanstiegs verstärkt vermehren. Dann hätten die Schüler klimaresistentere nordamerikanische Küstentannen nachgepflanzt. „So etwas macht den Klimawandel sehr anschaulich“, sagt Eberle.

Beim „Klimawandelweg“ bearbeiten die Schüler neun oder zehn Stationen in Kleingruppen. Zum Beispiel können sie mit einem einfachen Bildschirmrahmen eine fiktive Nachrichtensendung zu den Folgen des Klimawandels in Rheinland-Pfalz erstellen. Oder mit Verkehrsschildern, die vor Starkregen und Überflutungen warnen, selbst geschriebene Reportagen illustrieren. Oder mit Krawatten eine Talkshow mit Wirtschaftsvertretern über Klimawandel in Szene setzen.