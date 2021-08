Mix aus Wolken, Schauern und Gewittern am Wochenende

Bei Regenwetter kämpft sich ein Passant mit Regenschirm durch die Innenstadt. Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Offenbach Das Wetter am Wochenende in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird ungemütlich mit Wolken, Schauern und vereinzelten Gewittern. Am Samstag ziehen Wolken und gebietsweise Regen durch die Länder, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Gewitter können den Meteorologen zufolge vereinzelt auftreten, sind aber nur gering wahrscheinlich. Die Temperaturen erreichen maximal 18 bis 20 Grad. In der Nacht zum Sonntag nimmt die Bewölkung stark zu, vor allem in der Osthälfte in Rheinland-Pfalz gibt es einen Durchzug von schauerartigem Regen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 12 und 9 Grad.

Am Sonntag gibt es weiterhin Wolken und Regen, einzelne kurze Gewitter sind demnach nicht ausgeschlossen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 16 und 19 Grad. In der Nacht zum Montag bleibt es wolkig und regnerisch bei Tiefstwerten zwischen 13 bis 10 Grad.