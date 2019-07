Mix aus Sonne und Wolken in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Ein Radfahrer fährt in Mainz zwischen Platanen das Rheinufer entlang. Foto: Fredrik von Erichsen/Archivbild.

Offenbach Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland zeigt sich in den kommenden Tagen oft als Mix aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen bleiben dabei unter der 30-Grad-Marke, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Mittwoch mitteilte.

Von dpa

Trotz einiger Wolken soll es im Tagesverlauf weitgehend trocken bleiben. Nur im Norden sind aus Sicht der Meteorologen einige Schauer möglich. Das Thermometer klettert auf maximal 26 Grad. Die Aussichten für Donnerstag sind ähnlich. Mit bis zu 28 Grad dürfte es dann aber etwas wärmer werden.