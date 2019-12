Mix aus Sonne, Nebel und Frost am Donnerstag erwartet

Wassertropfen hängen an Grashalmen. Foto: Sebastian Gollnow/dpa.

Mainz Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich am Donnerstag auf einen Mix aus Sonne, Frost und Nebel einstellen. Verbreitet werde es zwar heiter bis sonnig, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstag.

Stellenweise könne aber auch zäher Nebel aufziehen, der für eher trüberes Wetter sorge. Frost sei vor allem in der ersten Tageshälfte möglich. Die Temperaturen liegen den Angaben zufolge zwischen null und sechs Grad. Mit Niederschlag sei nicht zu rechnen.