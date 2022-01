Mix aus Schnee und Regen in Rheinland-Pfalz und Saarland

Autos fahren durch einen verschneiten Wald. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Mainz/Saarbrücken Das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland am Donnerstag wird wechselhaft und stark bewölkt. Schneeregen und Regen bestimmen in tieferen Gebieten die Wetterlage, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Im Bergland sei stellenweise auch mit Neuschnee zu rechnen. Entsprechend warnt der DWD vor Glätte und Dauerfrost in höheren Lagen. Aus Westen und Nordwesten wehe dazu leichter Wind. Die Höchsttemperaturen erreichen am Donnerstag 3 bis 6 Grad. Nachts gebe es vor allem im Norden noch einige Schneeschauer und gebietsweise Glätte.

Das Wochenende werde laut DWD etwas milder. Am Freitag und am Samstagvormittag sei der Regen oftmals noch mit Schnee vermischt, was aber rasch in Regen übergehe. Am Sonntag klettern die Temperaturen dann auf fünf bis acht Grad.

