Politik : Mitgliederzuwachs bei FDP und Grünen kommt zum Stillstand

Mainz Die Basis der großen Parteien in Rheinland-Pfalz ist im vergangenen Jahr weiter geschrumpft. Dabei unterscheiden sich CDU und SPD kaum.

In fast allen Parteien in Rheinland-Pfalz hat sich der Mitgliederrückgang im vergangenen Jahr fortgesetzt. Auch Grüne und FDP konnten sich anders als 2021 nicht weiter verstärken. Wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab, schrumpfte die Basis von CDU, SPD, AfD und FDP um jeweils etwa drei Prozent.

Mitgliederstärkste Partei in Rheinland-Pfalz bleibt die CDU. Sie zählte Ende November vergangenen Jahres 34.187 Mitglieder - die Zahlen zum Jahresende lagen zunächst noch nicht vor. Das waren 3,4 Prozent weniger als zum Jahreswechsel 2021/22. Im Jahr zuvor ging die Mitgliederzahl um 4,1 Prozent zurück. Bei 542 Eintritten in den ersten elf Monaten 2022 gab es 1315 ausscheidende Mitglieder, darunter 650 Verstorbene.

Die Grünen verzeichneten zum Jahreswechsel 5369 Mitglieder - das waren bei 359 Eintritten per Saldo lediglich sechs Mitglieder weniger als ein Jahr zuvor. In den vergangenen Jahren war die Parteibasis stetig gewachsen. Im Jahr 2021 fiel der Zuwachs mit 12,8 Prozent noch zweistellig aus. Vor zehn Jahren, an der Schwelle von 2012 zu 2013, hatten die Grünen erst 2900 Mitglieder.