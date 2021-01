Mitgliederversammlung: Wahlkommission lässt Kandidaten zu

Mainz Nach der Neubesetzung der sportlichen Führung wird beim Fußball-Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 die Vereinsführung neu gewählt. Auf der virtuellen Mitgliederversammlung am 9. Februar stellt sich der bisherige Vereinsvorsitzende Stefan Hofmann zur Wiederwahl.

Die Mitgliederversammlung war ursprünglich als Präsenzveranstaltung im vorigen Oktober geplant gewesen, wegen der Corona-Pandemie aber verlegt worden. Von Montag an werden sich alle zur Wahl stehenden Personen auf der Vereinshomepage in einer kurzen Präsentation in Textform und per Video vorstellen, teilte der Verein mit.