Mitgehörtes Gespräch aktiviert Polizei: Doch keine Leiche

Blaulichter leuchten auf einem Streifenwagen der Polizei. Foto: Jens Büttner/zb/dpa/Archivbild.

Neustadt/Weinstraße Der gruselige Inhalt einer zufällig mitgehörten Unterhaltung hat einen Mann in der Pfalz zu einem Gang zur Polizei veranlasst. Das teilten die Behörden in Neustadt an der Weinstraße am Donnerstag mit.

Demnach gab der 43-Jährige an, beim Besuch eines Bekannten am Morgen des Silvestertags unabsichtlich ein Gespräch mitgehört zu haben. Darin sei es um Sadomaso-Praktiken sowie um eine daraus resultierende Leiche im Keller und den Umgang damit gegangen.