Polizei Mitarbeiterin einer Arztpraxis verletzt Kollegin schwer

„Erste Ermittlungen haben ergeben, dass die Täterin ihr Opfer im Personalbereich der Arztpraxis mit einem Messer angegriffen und dabei erhebliche Stichverletzungen zugefügt hat“, heißt es in der Mitteilung. Andere Menschen seien nicht in Gefahr gewesen. Die mutmaßliche Täterin habe anschließend die Arztpraxis in der Nähe des Hauptbahnhofs verlassen und sei kurz darauf an einem Bahnsteig festgenommen worden. Die Tatwaffe sei inzwischen sichergestellt worden. Die anderen Beschäftigten der Praxis seien von Notfallseelsorgern betreut worden.