Mitarbeiter von Regionalverband: Klage wegen Korruption

Saarbrücken Im Zusammenhang mit der Genehmigung von Bordellen ist ein Mitarbeiter des Regionalverbandes Saarbrücken wegen Bestechlichkeit angeklagt worden. Er soll Anträge von Bordellbetreibern in deren Sinne bearbeitet haben, nachdem diese sich von einem mitangeklagten Bekannten gegen Honorare bei der Antragsstellung helfen ließen, teilte die Staatsanwaltschaft Saarbrücken am Dienstag mit.

Er hatte den Angaben zufolge dem Bekannten, der dann die Betriebskonzepte mit den Antragstellern erstellte, die Namen der Bordellbetreiber genannt. Der Bedienstete ist wegen Bestechlichkeit in elf Fällen angeklagt. Seinem Komplizen wirft die Staatsanwaltschaft Bestechung in elf Fällen vor. Zudem soll dieser sich wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in 26 Fällen schuldig gemacht haben.