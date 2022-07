Hochwasser : Mitarbeiter erkannte Pföhler in Flutkatastrophe nicht wieder

Mainz Ein enger Mitarbeiter des ehemaligen Ahr-Landrats Jürgen Pföhler hat diesen in der Flutnacht als „unheimlich persönlich betroffen“ und „fahrig“ erlebt. „Je später, der Abend wurde, desto mehr hat man ihm angemerkt, dass er von der Situation betroffen war“, sagte der Mitarbeiter der Kreisverwaltung am Freitag im Untersuchungsausschuss Flutkatastrophe in Mainz über den CDU-Politiker.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Pföhler habe unter anderem von seinem Haus gesprochen, das direkt an der Ahr liege. „Ich habe den Mann nicht wiedererkannt.“ Pföhler habe sonst in allen Krisen, wie etwa bei Corona, „eigentlich immer die richtigen Entscheidungen getroffen“, sagte der 56-Jährige.

Pföhler habe an dem Tag der Flutkatastrophe (14. Juli) am frühen Nachmittag die Kreisverwaltung verlassen; warum und wohin, wisse er nicht, sagte der Zeuge Erich Seul. Pföhler sei dann am Abend noch einmal in der Kreisverwaltung gewesen, nachdem Innenminister Roger Lewentz (SPD) sich angekündigt hatte, und um diesen kurz zu treffen.

Die Technische Einsatzleitung (TEL) des Kreises Ahrweiler habe von Anfang an intensiv gearbeitet und „alles getan, um an Hubschrauber heran zu kommen“. Das Ausmaß der Katastrophe mit 134 Toten und Hunderten Verletzten sei ihm an dem Abend nicht klar gewesen, sagte Seul. „Aber es war allen klar, dass es etwas sehr Großes ist, was da passiert.“

Sein Verhältnis zu Pföhler beschrieb der Zeuge als „intensives Arbeitsverhältnis“. Zwischen dem Landrat und der früheren Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Altenahr, Cornelia Weigand (parteilos), habe es „wegen fachlicher Diskussionen über bestimmte Themen“ Spannungen gegeben.

Bei dem Anruf Weigands um 16.18 Uhr sei es seiner Erinnerung nach vor allem darum gegangen, dass der Kreis die Einsatzleitung von den Kommunen übernehme. Er könne zwar nicht ausschließen, dass in dem Gespräch auch das Wort „Katastrophenalarm“ gefallen sei, wie Weigand im Untersuchungsausschuss des Landtags ausgesagt hatte. „Der Tenor war aber ein anderer“, betonte Seul. Und der Kreis habe - wie von Weigand gewünscht - um 17.40 Uhr dann die zentrale Steuerung übernommen. Katastrophenalarm wurde aber erst Stunden am späten Abend ausgerufen.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den ehemaligen Landrat Pföhler wegen womöglich zu später Warnungen und Evakuierungen. Er wird am kommenden Freitag (8. Juli) im Untersuchungsausschuss erwartet.

© dpa-infocom, dpa:220701-99-879125/2

(dpa)