St. Wendel : Mitarbeiter bei Unfall in Waschstraße schwer verletzt

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

St. Wendel Bei einem Unfall in einer Waschstraße im saarländischen St. Wendel ist ein Mitarbeiter schwer verletzt worden. Er sei am Dienstag zwischen zwei Autos eingeklemmt worden, nachdem ein 79 Jahre alter Kunde aus bislang unbekannten Gründen auf den Vorderwagen aufgefahren war, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Der 60-jährige Mitarbeiter sei ansprechbar gewesen, jedoch in ein Krankenhaus gebracht worden.

Kurz vor dem Unfall hatte er ein Auto in die Waschstraße gelotst und mit der Vorreinigung des darauffolgenden Wagens begonnen, wie die Polizei mitteilte. Beim Aufrücken der Fahrzeuge beschleunigte der 79-Jährige so stark, dass er auf den Vorausfahrenden auffuhr und diesen auf ein weiteres Auto schob. Dabei wurde der Mitarbeiter zwischen zwei Fahrzeugen eingequetscht.

© dpa-infocom, dpa:220323-99-643267/2

(dpa)