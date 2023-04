Merzig-Wadern Mit vier Haftbefehlen gesucht: 26-Jähriger festgenommen

Losheim am See · Ein mit vier Haftbefehlen gesuchter Mann ist im saarländischen Losheim am See festgenommen worden. Der 26-Jährige soll unter anderem Waffen gestohlen haben. Er befand sich seit Monaten auf der Flucht, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

29.04.2023, 14:48 Uhr

Ein Mann trägt Handschellen. Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration

Ermittler machten den Mann in einem Wohnhaus im Ortsteil Wahlen ausfindig, die Festnahme erfolgte am Samstag. Weil der 26-Jährige während seiner Festnahme Betäubungsmittel dabei hatte, steht ihm eine weitere Strafanzeige bevor. Die Polizei ermittelt zudem gegen einen 28-Jährigen wegen des Verdachts der Strafvereitelung. Ihm wird vorgeworfen, den 26-Jährigen in seinem Wohnhaus versteckt zu haben. © dpa-infocom, dpa:230429-99-498932/2

(dpa)