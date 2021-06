Mit Tempo 170 in die Polizeikontrolle auf der A6

Ein Polizist steht vor einem Streifenwagen mit Blaulicht. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Kaiserslautern Mit einem Tempo von 170 Stundenkilometern ist ein Autofahrer auf der Autobahn 6 bei Kaiserslautern in eine Polizeikontrolle gerast. Die Beamten in dem Zivilfahrzeug hätten ihn bei seiner rasanten Fahrt am späten Mittwochabend angehalten, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Erlaubt sei an dieser Stelle ein Tempo von 130. Ihm drohe nun ein Fahrverbot. Gegenüber den Polizisten gab der Mann laut Mitteilung an, bereits vor kurzem ein solches erhalten zu haben. Zudem habe er sechs Punkte im Verkehrszentralregister in Flensburg.