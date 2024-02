Statistik Mit Technik und Prävention zu null Verkehrstoten

Die Altersgruppe 65 plus mache einen wachsenden Teil am Straßenverkehr aus, sagte Durben. Und die Zahl der Unfälle, an denen ältere Menschen beteiligt waren, ist 2023 im Vergleich zum Vorjahr um knapp sieben Prozent auf 29.466 gestiegen. Das ist etwa jeder fünfte Unfall.