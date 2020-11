Mit Struktur und positiven Gefühlen durch den Teil-Lockdown

Mainz Die nass-kalte Jahreszeit schlägt vielen aufs Gemüt. Im Corona-Winter fallen auch noch Wellness, Kino, Museum und Weihnachtsmärkte weg. Wie Menschen damit zurechtkommen, hängt von verschiedenen Faktoren ab.

Struktur in den Alltag bringen, Freunde per Video am Bildschirm treffen und den Medienkonsum über Corona einschränken: Die meisten Menschen kommen nach Einschätzung von Klaus Lieb vom Leibniz-Institut für Resilienzforschung (LIR) gut durch den Teil-Lockdwon in der Adventszeit. „Ich kann aber gut verstehen, dass das jetzt aufs Gemüt schlägt“, sagte der wissenschaftliche Geschäftsführer des Instituts im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Internationale Studien zeigten, dass in der ersten Hochphase der Pandemie Ängstlichkeit, Depressionen und Einsamkeitsgefühle gestiegen seien.