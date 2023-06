Hochschulen Mit Sensoren durchs Gelände: Autonom fahrender Unimog

Ministerin Schmitt sagte: „Rheinland-Pfalz ist Nutzfahrzeugland.“ Der neue Prototyp sei wegweisend für die Entwicklung ähnlicher Produkte. In Rheinland-Pfalz sitzt etwa ein Entwicklungszentrum des US-Nutzfahrzeugherstellers John Deere, Daimler Truck hat ein großes Werk in Wörth ganz im Süden des Landes. Außerdem gibt es in Kaiserslautern ein sogenanntes Commercial Vehicle Cluster (CVC), eine Art Netzwerk von in der Nutzfahrzeugbranche tätigen Akteuren.