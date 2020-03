Mit Seil und Auto: Unbekannte wollen Geldautomaten stehlen

Bad Kreuznach Unbekannte haben versucht, einen Geldautomaten aus einer Bankfiliale in Bad Kreuznach zu stehlen. Dazu schlugen die Täter zunächst die Tür der Filiale mit einem Stein ein, banden ein Seil um den Automaten und befestigten es an der Anhängerkupplung eines draußen stehenden Autos, teilte die Polizei am Montag mit.

