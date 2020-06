Mit Pumpgerät, Drohnen und Hubschraubern gegen Waldbrände

Mainz Die vergangenen Jahre haben allesamt lange Trockenphasen gebracht. Bereits im April dieses Jahres erreichte die Waldbrandgefahr in einigen Regionen von Rheinland-Pfalz nach Angaben des Umweltministeriums die zweithöchste Stufe.

So kaufte das Land beispielsweise drei sogenannte Abrollbehälter vom Typ „Hytrans-Fire-Systeme“ zur Förderung von Löschwasser. Das sind Container mit einem Pumpenmodul samt Aggregat und Schlauchsystemen. Untergebracht werden können bis zu 2000 Meter an Schlauch. Die Förderleistung liegt zwischen 3000 und 8000 Litern Wasser in der Minute. Stationiert sind diese vom Land unterhaltenen Behälter bei den Berufsfeuerwehren in Koblenz, Ludwigshafen und Trier. Die Speyerer Feuerwehr hat ein weiteres solches Gerät, das sie laut Ministerium aus eigener Tasche bezahlt hat und auch selbst unterhält.