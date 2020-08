Mit mehr als drei Promille gegen Mauer gefahren

Wolfstein Nach reichlichem Alkoholkonsum ist eine Autofahrerin in der Pfalz von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Begrenzungsmauer gefahren. Bei der 60-Jährigen wurde nach dem Unfall am Samstag in Wolfstein (Kreis Kusel) ein Alkoholwert von 3,78 Promille festgestellt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

