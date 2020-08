Mit mehr als drei Promille am Steuer: Unsichere Fahrweise

Ein Mann pustet in ein Promille-Messgerät. Foto: picture alliance/dpa/Symbolbild

Venningen Mit mehr als drei Promille hat sich ein Mann am Montagabend ans Steuer seines Autos gesetzt - und ist zwischen Venningen und Altdorf (Landkreis Südliche Weinstraße) in den Gegenverkehr geraten. Ein entgegenkommender Autofahrer habe nur durch starkes Abbremsen und Ausweichen in den Grünstreifen einen Unfall verhindern können, teilte die Polizei mit.

